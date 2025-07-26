مظاهرة ببرلين تطالب بوقف تجويع غزة

نظم متضامنون مع فلسطين مظاهرة في برلين رفعوا خلالها شعار “لا لتجويع غزة”، واصفين أوضاع الجوع في القطاع بـ”وصمة عار في جبين العالم الحر”.

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وطالب المتظاهرون الحكومة الألمانية بالتدخل لوقف ما سموه "السياسة التجويعية"، معتبرين أن استخدام الجوع سلاحًا ضد المدنيين يخالف القوانين والأعراف الدولية. ودعوا برلين لإنهاء اتفاقياتها مع إسرائيل ووقف تزويدها بالأسلحة، مؤكدين ضرورة التوقف عن الدعاية المؤيدة لإسرائيل واتخاذ إجراءات عملية فورية. تقرير: عيسى طيبي

المصدر: الجزيرة