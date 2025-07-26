شاهد.. ساعة يد رونالدو الجديدة قيمتها 1.5 مليون دولار

حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي على ساعة يد فخمة جدا مرصعة بالياقوت البرتقالي المذهل من شركة جاكوب آند كو.

وتبلغ قيمة الساعة الفريدة 1.5 مليون دولار، وهي تحفة فنية بحق، إذ تتميز بمحرك "دبليو 16" مصغر داخل علبة شفافة بالكامل من الياقوت، وهي مستوحاة من سيارة بوغاتي شيرون الخارقة الشهيرة.

وهذه ثاني ساعة من نوع "بوغاتي شيرون" في مجموعة الساعات الفخمة والباهظة للفائز بالكرة الذهبية 5 مرات.