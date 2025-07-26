القدس.. حملة للتبرع بالدم دعما لجرحى ومرضى قطاع غزة

نفذت بلدية بدّو شمال غرب القدس المحتلة اليوم السبت حملة واسعة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي دعما لجرحى ومرضى قطاع غزة.

وقال رئيس بلدية بدو سالم أبو عيد في حديث للجزيرة نت إن أهالي بدّو والقرى المجاورة استجابوا بشكل كبير للحملة، مضيفا أن "الدم الفلسطيني يوحدنا من القدس إلى غزة"، وموجها دعوة إلى جميع محافظات الوطن لتنظيم حملات مماثلة.

من جهتها، أوضحت الطبيبة في بنك الدم المركزي عبلة الخضور أن الحملة استهدفت دعم جرحى العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى جانب المرضى المحتاجين لوحدات دم، مثل مرضى الثلاسيميا والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، إضافة إلى الحالات الجراحية الطارئة.

وأضافت الخضور أن الحملة شهدت إقبالا واسعا، إذ تم جمع أكثر من 130 وحدة دم خلال ساعات قليلة فقط.

وأكد عدد من المتبرعين للجزيرة نت أن هذه المبادرة تمثل أقل ما يمكن تقديمه لأهالي غزة، في ظل العدوان المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وناشدوا جميع من يستطيع التبرع المشاركة في هذه الحملات الإنسانية.