دمشق تستضيف أول منتدى استثمار سعودي سوري بتوقيع 47 اتفاقية

استضاف قصر الشعب في دمشق أول منتدى استثمار سعودي سوري بمشاركة أكثر من 100 مستثمر وتمثيل حكومي سعودي رفيع المستوى، وسعى المنتدى لرفع التبادل التجاري بين البلدين من أقل من 500 مليون دولار حاليا.

في هذا السياق، كشفت وزارة المالية السورية عن إصلاحات ضريبية شاملة لتوفير بيئة محفزة للاستثمار والقطاع الخاص، ونتج عن المنتدى توقيع 47 اتفاقية استثمارية بقيمة تجاوزت 24 مليار ريال سعودي، تركزت على مشاريع البنية التحتية والقطاعين السياحي والعقاري.

كما اتفق الطرفان على تنظيم معرض لترويج المنتجات السعودية في سوريا نهاية العام الحالي، مما يعكس التوجه الخليجي للاستثمار في السوق السورية.

تقرير: عمر الحاج