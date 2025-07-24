استشهاد فتيين فلسطينيين برصاص الاحتلال جنوبي بيت لحم

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتيين فلسطينيين بالرصاص الحي في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم، حيث منعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهما لإنقاذهما، مما أدى لاستشهادهما نزفا.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن الفتيين حاولا إلقاء زجاجات حارقة نحو الطريق الاستيطاني 60، بينما يؤكد السكان تكرار هذه الانتهاكات في المنطقة.

ويرتفع بذلك عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 185 شهيدا منذ بداية العام الحالي.

تقرير: منتصر نصار