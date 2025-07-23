القوات السورية تغلق الطرق إلى السويداء بعد اشتباكات عنيفة

تواصل القوات الأمنية السورية إغلاق الطرق المؤدية إلى محافظة السويداء عقب اشتباكات عنيفة بين العشائر البدوية والدروز داخل المدينة.

وفرضت الحكومة السيطرة على المنطقة وأقامت حواجز ترابية لفصل الأطراف المتصارعة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

ونزح قرابة 3700 شخص إلى مراكز الإيواء في درعا المجاورة، فيما تدخل قوافل المساعدات للمنطقة المتوترة، في حين تسير خطوات تنفيذ اتفاق التهدئة ببطء وسط دعوات للحوار بين جميع الأطراف السورية.

تقرير: صهيب العصا