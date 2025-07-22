شهادات العوائل المفرج عنهم بموجب اتفاق الحكومة والمسلحين في السويداء

استقبل مقاتلو العشائر في سوريا العائلات البدوية التي كانت محتجزة داخل السويداء وعددا من العائلات الدرزية، خرجت من المدينة بعد اتفاق الحكومة والجماعات المسلحة داخل المدينة.

ساعات طويلة حبس فيها السوريون أنفاسهم خشية انهيار الاتفاق، إلا أنها لم تكن أقل قسوة من شهادات المحتجزين حول ما عاشوه في الأيام الماضية. من جهتها أعدت السلطات نقاط إيواء لاستقبال الدفعة الأولى من هؤلاء بمحافظة درعا، وتستعد السلطات لاستقبال باقي العائلات والمحتجزين داخل المدينة.

مراسل الجزيرة عمر الحاج التقى بعض العوائل ونقل شهاداتهم في هذا التقرير.