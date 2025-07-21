92 شهيدا من طالبي المساعدات معظمهم عند معبر زيكيم شمالي قطاع غزة

وثقت مستشفيات غزة استشهاد 115 شخصا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الأحد، بينهم 92 في استهدافات عدة قرب مراكز توزيع المساعدات، معظمهم عند معبر زيكيم شمالي القطاع.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي أن قافلة من 25 شاحنة مساعدات غذائية عبرت الأحد معبر زيكيم إلى شمال غزة، مشيرا إلى أن حشودا كبيرة من المدنيين اعترضت القافلة طلبا للمساعدات فتعرضت لإطلاق نار أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكد البرنامج الأممي أن أي عنف يستهدف مدنيين يسعون للحصول على المساعدات الإنسانية هو أمر غير مقبول على الإطلاق.

تقرير: ناصر آيت طاهر