نذر تغير في ثوابت التعاطف والانسجام بين أميركا وإسرائيل

كشف تحليل أجراه مركز “بيو” الأميركي للأبحاث أن نسبة الجمهوريين الذين يحملون رأيا سلبيا تجاه إسرائيل ارتفعت من 27% عام 2022 إلى 37% هذا العام.

ويأتي هذا بعدما كشف استطلاع أُجري العام الماضي أن 33% من الأميركيين تحت سن 30 عاما يتعاطفون مع الفلسطينيين، مقابل 14% فقط مع الإسرائيليين.

وتعيد هذه الأرقام إلى الواجهة ما أظهرته استطلاعات رأي، على الساحة الأميركية، من نُذر تغيّر بطيء لكنه لافت، في ما كان يُعتبر ثوابت في التعاطف والانسجام بين الولايات المتحدة وإسرائيل.