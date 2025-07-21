سلاح الهندسة بجيش الاحتلال يعاني أزمة غير مسبوقة في صفوفه

قالت صحيفة معاريف إن الجيش الإسرائيلي يعاني حاليا نقصا يقدر بـ300 ضابط في مناصب قادة الفصائل ضمن القوات البرية، وذلك على وقع معارك ضارية متواصلة شمالي قطاع غزة وجنوبه.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن الأزمة الكبرى تتركز في سلاح الهندسة الذي يعاني نقصا حادا في قادة الفصائل وفرق الهندسة والتفكيك، وذلك بعد اشتداد عمليات المقاومة وكمائنها المركبة.

ويعكس ما أوردته الصحيفة الأزمة التي تعصف بجيش الاحتلال، إذ يواجه نقصا في قواته، في محاولته السيطرة عسكريا على قطاع غزة.

تقرير: رانيا حلبي