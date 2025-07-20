مظاهرة مؤيدة لفلسطين تنطلق في برلين رغم رفض السلطات الأولي

انطلقت مظاهرة مناهضة للإبادة الجماعية في وسط برلين متجهة نحو بوابة براندنبورغ التاريخية، بعد أن أقرتها المحكمة الاستعجالية عقب رفض السلطات الألمانية لها مبدئيا.

وشارك في المظاهرة طيف واسع من النشطاء والسياسيين ومجموعات حقوق الإنسان والجاليات العربية، مطالبين الحكومة بموقف أوضح ضد العدوان الإسرائيلي، ومنعت السلطات ترديد شعارات معينة، في حين لجأ المنظمون للوسائل القانونية للحصول على تراخيص التظاهر. تقرير: عيسى طيبي

المصدر: الجزيرة