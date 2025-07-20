الكلفة الاقتصادية والخسائر التي تكبدتها إيران بسبب القصف الإسرائيلي

أثارت الحرب الأخيرة مع إسرائيل تساؤلات عن الكلفة الاقتصادية على إيران، والتي لم تكشف بعد عن حجم الخسائر، بينما بدأت الحياة تعود تدريجيا وسط وعود بإعادة الإعمار وضغوط اقتصادية مستمرة.

حين تدخل الحرب المدن، لا تفرق بين هدف عسكري ومكان مدني، ففي قلب طهران، لم ينج مقهى من نيران الحرب بسبب غارة إسرائيلية وتركت دمارا اقتصاديا لأصحاب المقهى ودفعت 60 عاملا إلى البطالة دفعة واحدة. مراسل الجزيرة عمر هواش يرصد الآثار الاقتصادية في إيران للحرب الأخيرة مع إسرائيل.

المصدر: الجزيرة