جدل وانتقادات دولية بشأن ما يسمى "مخطط المدينة الإنسانية جنوب غزة" ما القصة؟

هندسة التجويع بهدف التهجير هذا ما تقوله الحكومة الإسرائيلية صراحة، تهجير سكان غزة منذ استئناف الحرب في مارس/آذار 2025، بدأ فعليا السير نحو هذه الغاية.

ولتحقيق هدفها، شددت إسرائيل حصارها ومنعت الدواء وجوعت السكان، حتى الفتات الذي كانت تسمح بدخوله منعته. فقيدت ثم أنهت دخول المساعدات الإنسانية عبر منظمات الأمم المتحدة وتحديدا الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي. وأصبحت خطة ما تسميه إسرائيل "بمخطط المدينة الإنسانية في جنوب غزة" تثير خلافات بين القيادتين السياسية والأمنية. نتعرف أكثر عن تفاصيل تهجير أهل غزة في تقرير نسيبة موسى.

المصدر: الجزيرة