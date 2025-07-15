مستوطنون يخلفون دمارا واسعا ببرقة شرقي رام الله ويشعلون الحرائق

شهدت قرية برقة دمارا واسعا خلفه مستوطنون إسرائيليون عقب اقتحامهم القرية الواقعة شرقي رام الله، حيث أحرقوا عشرات المركبات وحاولوا إحراق منزلين.

تصدى الأهالي للهجوم قبل أن تقتحم قوات الاحتلال القرية وتعرقل وصول سيارات الدفاع المدني لإخماد الحرائق التي امتدت إلى الأحراش. ووثق مقطع فيديو استخدام المستوطنين لمواد حارقة، قبل أن يصادره جنود الاحتلال بزعم التحقيق. ورغم انسحاب المهاجمين إلى بؤرة تسور هرئيل الاستيطانية، أعرب السكان عن مخاوفهم من تكرار مثل هذه الهجمات، كما يحدث في قرى شمال وشرق رام الله.

تقرير: منتصر نصار