تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية بدعم سياسي من حكومة نتنياهو

تضاعفت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية على نحو لافت، وتحت إشراف ودعم سياسي من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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ومن اللافت أيضا إطلاق يد المستوطنين واستيلاؤهم على مساكن الفلسطينيين وأراضيهم والاعتداء عليهم بحماية من جيش الاحتلال ودعم من حكومته. هكذا يستمر الاحتلال في تسريع مخططاته، وبدت الضفة الغربية برمتها ورشة، حيث حوّل التجمعات الفلسطينية فيها إلى جزر معزولة وذاك مخططه فيما يبدو لفرض ضمها. تقرير: عبد القادر عراضة.

المصدر: الجزيرة