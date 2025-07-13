تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية بدعم سياسي من حكومة نتنياهو

تضاعفت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية على نحو لافت، وتحت إشراف ودعم سياسي من حكومة نتنياهو.

اقرأ المزيد

لكنّ اللافت ايضاً إطلاق يد المستوطنين واستيلاؤهم على مساكن الفلسطينيين وأراضيهم والاعتداء عليهم بحماية من جيش الاحتلال ودعم من حكومته السياسية. هكذا يستمر الاحتلال في تسريع مخططاته، بدت الضفة الغربية برمتها ورشة حول التجمعات الفلسطينية فيها إلى جزر معزولة وذاك مخططه فيما يبدو لفرض ضمها. تقرير: عبد القادر عراضة.

المصدر: الجزيرة