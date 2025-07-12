ما وراء الخبرـ إيران وواشنطن وسيناريوهات ما بعد الحرب

تناولت حلقة (2025/7/11) من برنامج ” ما وراء الخبر” تصريحا لمكتب الرئاسة الإيرانية برفض طهران التفاوض على حقها في تخصيب اليورانيوم أو قدرتها الصاروخية.

كما تناولت الإستراتيجية التي تنطلق منها في تحديد خياراتها للتعامل مع واشنطن وتل أبيب في المرحلة المقبلة، والسيناريوهات التي يمكن أن ينتهي إليها الخلاف الراهن بين إيران والولايات المتحدة في ضوء إصرار طهران على تحديد أجندة أي مفاوضات محتملة بين الجانبين.

تقديم: محمود مراد