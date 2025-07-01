سفراء أوروبا وكندا يدعون إسرائيل لوقف العنف ضد الفلسطينيين

أكد سفراء وقناصل دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا في فلسطين أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة يتدهور بسرعة مع تصاعد حاد في عنف المستوطنين وممارستهم الترهيب في حق الفلسطينيين.

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ودعا هؤلاء الدبلوماسيون خلال جولة في بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لكبح عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. وجاءت الجولة عقب أيام من قيام المستوطنين وقوات الاحتلال بقتل 3 فلسطينيين ومحاولة حرق عائلات داخل منازلها وعدد من المركبات في البلدة المطوقة بالبؤر الاستيطانية. تقرير: جيفارا البديري

المصدر: الجزيرة