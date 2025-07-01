جنوب قطاع غزة يكبد الاحتلال خسائر كبيرة في جنوده وهيبته

تصدرت المنطقة الجنوبية لقطاع غزة -خلال الأسابيع الأخيرة- عناوين الأخبار مع تمكن عناصر المقاومة من فرض منطق المباغتة وتكبيدهم جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر في جنوده وضباطه وكذلك في هيبته وصورته.

اقرأ المزيد

وشكلت هذه المنطقة -التي تشمل مدينتي خان يونس ورفح- منذ استئناف إسرائيل حربها في 18 مارس/آذار الماضي عنوانا لأحد محاور التصعيد والاستهداف الإسرائيلي. لكنها كانت أيضا مسرحا لتصاعد واضح في نسق ووتيرة عمليات فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام وسرايا القدس الجناحان العسكريان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي. تقرير: عبد القادر عراضة

المصدر: الجزيرة