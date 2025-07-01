بسبب الحرب والحصار.. تفاقم معاناة ذوي الإعاقة في قطاع غزة

في مخيمات النزوح المنتشرة في قطاع غزة، وتحت وطأة الحصار والدمار، تتفاقم معاناة ذوي الإعاقة مع استمرار الحرب الاسرائيلية بسبب غياب الرعاية الطبية نتيجة تهالك المنظومة الصحية.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، تتكشف حكايات ضحايا أقعدها المرض وضيق الحال وسط حرب لا تلوح نهايتها في الأفق. نتعرف في هذا التقرير على محمد وفضل وفاطمة، 3 من ذوي الإعاقة، يعانون من شلل دماغي وشلل نصفي، ويواجه أحدهم فوق إعاقته إصابته بمرض السرطان، في معاناة مركبة تفاقمها ظروف الحرب القاسية.

تقرير: رامي أبو طعيمة