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مدة الفيديو 02 دقيقة 17 ثانية
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02:17
مظاهرات بمدينة روتردام الهولندية رفضا للحرب على غزة
دعا متظاهرون في مدينة روتردام الهولندية حكومة بلادهم لاتخاذ موقف أكثر وضوحا وحزما حيال الضغط على إسرائيل. كما طالب المحتجون بوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع.
9/6/2025
المصدر: الجزيرة