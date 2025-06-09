شاهد.. وفاة لاعب خلال مباراة في الأرجنتين

توفي لاعب كرة قدم أرجنتيني خلال مباراة في إحدى البطولات المحلية بعد سقوطه على الأرض قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول.

توفي لاعب كرة قدم أرجنتيني خلال مباراة في إحدى البطولات المحلية بعد سقوطه على الأرض قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وذكرت تقارير محلية أن إنزو بيتاو لاعب فريق دون أوريو، توفي خلال مباراة فريقه ضد كلوب يونيون في بطولة شاكو المحلية، وهي مدينة واقعة في شمال الأرجنتين بالقرب من الحدود مع باراغواي.

وانتشر مقطع فيديو لبيتاو وهو يحاول السيطرة على الكرة ثم سقط على الأرض بشكل طبيعي، بعدها نهض ومشى عدة خطوات وفجأة انهار على الأرض دون حراك رغم أنه لم يصطدم بأي لاعب منافس، كما لم يتعرض لأي احتكاك أو ضرب، وذلك في الدقيقة 41.

وعلى الفور أدرك اللاعبون خطورة الموقف فبدأوا يصرخون واستدعاء الطاقم الطبي، قبل أن يتم نقل بيتاو (35 عاما) إلى المستشفى عبر مركبة خاصة لعدم تواجد سيارة إسعاف في الملعب، ورغم محاولات الأطباء إنعاشه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب سكتة قلبية.

وقال أحد المشجعين المتواجدين على المدرجات "كنت أتابع المباراة حين سقط بيتاو على الأرض كما لو أنه أغشي عليه. تحوّلت الأمور إلى فوضى حيث بدأ اللاعبون بالركض والصراخ طلبا للمساعدة ثم بدأوا بالبكاء، لم نكن نعرف ما يجري على أرض الملعب لكن كان الأمر مروّعا. لقد علق ذلك في رأسي".

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وأضاف آخر "نحن في حالة صدمة مما حدث. تم توقيف المباراة لبعض الوقت ثم إلغائها، كلنا شعرنا بالصدمة، اللاعبين ونحن في المدرجات".

ونشر نادي دون أوريو بيانا قصيرا قال فيه "ببالغ الأسى نعلن عن وفاة إنزو بيتاو. نحن في حالة صدمة شديدة من هذه الخسارة، نقدر تضامنكم وتفهمكم في هذا الوقت الصعب بالنسبة لنادينا وعائلة اللاعب الراحل".