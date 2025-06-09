شاهد.. لقطة خيالية من لاعب كرة السلة الصربي نيمانيا نيدوفيتش

نشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة السلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطة خيالية بطلها نيمانيا نيدوفيتش، نجم منتخب صربيا لكرة السلة وفريق النجم الأحمر.

نشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة السلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي لقطة خيالية بطلها نيمانيا نيدوفيتش نجم منتخب صربيا لكرة السلة وفريق النجم الأحمر.

وأثناء وجوده في تدريبات فريقه، قام اللاعب بتسديد كرة السلة بقدمه لتطير عاليا قبل أن تسقط في السلة الأخرى في مشهد لافت أذهل الحاضرين وزملاءه الذين لم يصدقوا ما رأوه.

وحظيت اللقطة الخيالية من اللاعب الصربي بتفاعل واسع ومشاهدات من قبل جماهير الكرة البرتقالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولعب نيدوفيتش مع أندية ريتاس الليتواني ثم خاض تجربة في الدوري الأميركي للمحترفين مع غولدن ستيت واريورز.

كما انضم اللاعب البالغ من العمر 33 عاما لأندية فالنسيا وملقا في إسبانيا وأولمبيا ميلانو الإيطالي، قبل أن يعود إلى النجم الأحمر في 2022.