شاهد.. الحصة التدريبية الأولى لإنزاغي مع الهلال السعودي

قاد المدرب الإيطالي ​سيموني إنزاغي​ أول حصة تدريبية لفريقه الجديد الهلال السعودي استعدادا لخوض كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وتسلم إنزاغي مشعل التدريب من اللاعب السابق محمد الشلهوب الذي قاد الزعيم لفترة مؤقتة عقب إقالة البرتغالي خورخي خيسوس بسبب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2025.

ويواجه المدرب الإيطالي تحديا كبيرا يتمثل في اعداد الفريق خلال فترة وجيزة قبل مواجهة ​ريال مدريد​ في افتتاح مشوار الهلال في ​كأس العالم للأندية​ يوم 18 يونيو/حزيران الجاري.

وغاب عن التدريبات عدد من اللاعبين الدوليين المرتبطين بالمشاركة مع منتخباتهم الوطنية، على أن تكتمل صفوف الهلال قبيل التوجه إلى الولايات المتحدة لخوض البطولة العالمية.

قرر إينزاغي (49 عاما) الانتقال إلى السعودية للإشراف على الهلال مباشرة بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 0-5، بعقد بقيمة 50 مليون يورو خلال موسمين.