قِرّش.. أقدم جامع أسطوانات صوتية بالقدس

في أحد أصغر المتاجر داخل البلدة القديمة بالقدس، يواصل المقدسي مهدي قِرّش الحفاظ على مهنة جمع وبيع الأسطوانات والأشرطة الصوتية، التي أفنى فيها أكثر من نصف قرن من عمره.

وقال قِرّش (70 عاما) -في حديثه للجزيرة نت- إنه افتتح متجره في القدس عام 1972، رغم تراجع الإقبال على هذا النوع من التسجيلات الصوتية، بعد أن باتت الوسائط الرقمية والإنترنت هي المصدر الأوسع للاستماع.

ويضم المحل الصغير مئات الأشرطة والأسطوانات التي تملأ جدرانه وسقفه، التي جمعها قِرّش على مدار سنوات طويلة من دول عربية عدة، وتضم نسخا نادرة لأصوات مطربين ومقرئين يصعب العثور عليها في أي مكان آخر، وفق قوله.

وأشار قرش إلى أن شغفه بدأ قبل تأسيس المتجر، إذ كان يسافر إلى عدد من الدول العربية لجمع الأسطوانات، كما كان يسجل الحفلات الموسيقية والغنائية وما يُعرض على شاشات التلفاز، حتى امتلك عددا كبيرا من تلك الأشرطة دفعه لافتتاح المتجر.

وأوضح أنه لا يستطيع ترك عمله، لأنه هوايته المفضلة وبذَل في سبيله جهده وحياته، وقال إنه يواظب على فتح متجره بشكل يومي لمدة ساعتين ليشعر بمتعة تلك المهنة، وختم حديثه بالإصرار على البقاء في مدينة القدس التي ولد وترعرع فيها.