شاهد.. مبابي يختار الفائز بالكرة الذهبية بين ديمبلي ولامين جمال

كشف النجم الفرنسي كليان مبابي هداف ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا عن اللاعب الذي سيمنحه صوته في سباق الكرة الذهبية لعام 2024.

وأكد مبابي أنه سيعطي صوته لزميله في المنتخب عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان، والذي يفضله على الإسباني لامين جمال نجم برشلونة.

وأشار إلى أن خياره واضح ولا يحتاج لأي تفسير.

وبات ديمبلي الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق الباريسي -والذي اختير أفضل لاعب في البطولة الأقرب للظفر بالكرة الذهبية- متفوقا على لامين جمال الذي يرشحه معظم لاعبي وخبراء ومحللي كرة القدم في العالم نظرا للأداء الاستثنائي الذي قدمه الموسم الماضي.