تعرف على أكبر منتجي الصلب في العالم

تعرف في هذا العرض على أكبر منتجي الصلب في العالم، إذ تعد الصين أكبر منتج للصلب في العالم، وتمثل نحو نصف إجمالي إنتاج العالم.

المصدر: الجزيرة