هجوم جوي روسي واسع على خاركيف شرقي أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 20 في هجوم روسي على مدينة خاركيف شرقي البلاد، استخدمت فيه 53 مسيّرة و4 قنابل جوية موجهة وصواريخ.

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وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع سلسلة انفجارات ضخمة أدت إلى اندلاع حرائق واسعة نتيجة هجمات روسية متزامنة وكثيفة بالمسيرات والصواريخ على المدينة. بدوره، قال رئيس الإدارة العسكرية في خاركيف إن الهجمات الروسية تتم باستخدام صواريخ وقنابل موجهة من طائرات روسية ومسيّرات انتحارية من طراز "شاهد". تقرير: حسان مسعود

المصدر: الجزيرة