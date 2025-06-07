مجزرة إسرائيلية إثر قصف دمر منزلا مأهولا بالسكان بغزة

استشهد 15 فلسطينيا -على الأقل- وأصيب أكثر من 50 جريحا بعدما دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا مأهولا بالسكان في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

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وأحدث القصف الإسرائيلي حفرة كبيرة، مما أدى إلى تطاير جثامين الشهداء -بينهم أطفال ونساء- على بعد أمتار من المكان المستهدف. ووثقت كاميرا الجزيرة اللحظات الأولى للقصف الإسرائيلي ومحاولات الأهالي وطواقم الدفاع المدني انتشال الشهداء والمصابين بوسائل بدائية في ثاني أيام عيد الأضحى. تقرير: مؤمن الشرافي

المصدر: الجزيرة