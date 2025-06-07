مجزرة إسرائيلية إثر قصف دمر منزلا مأهولا بالسكان بغزة
استشهد 15 فلسطينيا -على الأقل- وأصيب أكثر من 50 جريحا بعدما دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا مأهولا بالسكان في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.
وأحدث القصف الإسرائيلي حفرة كبيرة، مما أدى إلى تطاير جثامين الشهداء -بينهم أطفال ونساء- على بعد أمتار من المكان المستهدف.
ووثقت كاميرا الجزيرة اللحظات الأولى للقصف الإسرائيلي ومحاولات الأهالي وطواقم الدفاع المدني انتشال الشهداء والمصابين بوسائل بدائية في ثاني أيام عيد الأضحى.
تقرير: مؤمن الشرافي
7/6/2025
المصدر: الجزيرة