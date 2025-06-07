شاهد.. ماكول أيقونة ملاكمة الوزن الثقيل يعود للحلبة بعمر الـ60

خاض الملاكم أوليفر ماكول -الذي هزم لينوكس لويس بالضربة القاضية الشهيرة- آخر معاركه وهو في الـ60 من عمره وتعادل بشكل غريب مع كارلوس رييس.

خاض الملاكم أوليفر ماكول -الذي هزم لينوكس لويس بالضربة القاضية الشهيرة- آخر معاركه وهو في الستين من عمره وتعادل بشكل غريب مع كارلوس رييس.

وامتلك الأميركي ماكول مسيرة مهنية احترافية جيدة في فئة الوزن الثقيل وتغلب على كل من لينوكس لويس ولاري هولمز قبل أن يعتزل في عام 2019.

لكن الملاكم الملقب بـ"الثور الذري" سجل عودة جنونية إلى الحلبة عام 2024 بفوزه في نزالين ضد ستايسي فريزر وجاري كوبيا، وبعد أن بلغ الـ60 من عمره واجه كارلوس رييس في معركة من 6 جولات في تكساس هذا العام.

بدأ ماكول المواجهة بشكل جيد لكن مستواه تراجع أمام رييس الذي خاض 13 نزالا بدون فوز وسعى بشجاعة لانتزاع الفوز لكن الحكام أنهوا المواجهة بنتيجة التعادل 58-56، 56-58، 57-57.

ولكن الأمر الغريب تبيّن بعد النزال حيث لم يوجه ماكول لكمة واحدة في الجولتين الأخيرتين (الثالثة والرابعة)، وبدا أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو الارتباك إذ كان يعتقد أن المعركة بين الملاكمين ستستمر 4 جولات فقط وليس 6.