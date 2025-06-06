غزة تستقبل عيد الأضحى وسط جحيم الحرب الإسرائيلية

يحل عيد الأضحى المبارك على الفلسطينيين في قطاع غزة، وقد باتوا هم وأطفالهم عرضة للقتل بآلة الحرب الإسرائيلية، ومن ينجُ منهم، يسقط في دوامة البحث اليومي عن الخبز الشحيح.

المصدر: الجزيرة