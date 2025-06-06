خسارة العراق تساهم في تأهل تاريخي للأردن لكأس العالم 2026

أعلن منتخب العراق تأهل نظيره الأردني لكأس العالم لكرة القدم 2026، بعد خسارته أمام كوريا الجنوبية 2-0، بعد ساعات من فوز النشامى 3-0 على عمان.

وتأهل الأردن رفقة كوريا الجنوبية إلى المونديال القادم، بعدما ضمنا أول مركزين في الجولة قبل الأخيرة من المجموعة الثانية في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لكأس العالم.

وتتصدر كوريا الجنوبية المجموعة برصيد 19 نقطة متقدمة بثلاث نقاط عن الأردن في المركز الثاني، بينما يأتي العراق في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.