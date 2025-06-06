أجواء العيد في ميناء غزة الذي يؤوي نازحين

يحل عيد الأضحى هذا العام على سكان قطاع غزة في ظروف صعبة وقاسية، مراسل الجزيرة يرصد أوضاع النازحين في ميناء غزة وأجواء العيد في ظل توقف المساعدات الإنسانية واستمرار القصف الإسرائيلي.

المصدر: الجزيرة