شاهد.. رونالدو يرد على جماهير ألمانيا بعد هتافها لميسي

شهدت مباراة ألمانيا والبرتغال في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية محاولة جماهير منتخب “المانشافت” استفزاز النجم كريستيانو رونالدو بالهتاف لمنافسه الأزلي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقاد رونالدو منتخب البرتغال أمس الأربعاء لفوز مثير على مضيفه الألماني على ملعب أليانز أرينا، ليضمن بلوغ المباراة النهائية للبطولة.

ورصد مقطع فيديو مشجعين ألمانا وهم يرددون اسم ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي، فما كان من رونالدو إلا أن حرّك يديه واحدة تلو الأخرى متمايلا بجسده، ثم صفّق لهم.

وما هي إلا دقائق حتى أسكت رونالدو الجمهور الألماني بتسجيله الهدف الثاني للبرتغال، ليحظى بتحية حارة من جماهير بلاده الحاضرة في مدرجات ملعب أليانز أرينا التي هتفت باسمه.

ويعد هذا الهدف الدولي الـ137 لرونالدو مع منتخب البرتغال، ليعزز موقعه في صدارة الهدافين التاريخيين مع المنتخبات الوطنية.

ويواجه منتخب البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية يوم الأحد المقبل الفائز من نصف النهائي الثاني المقرر الليلة بين إسبانيا وفرنسا.