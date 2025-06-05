مشعر عرفات.. الركن الأعظم للحج الذي يجمع المسلمين وسط أجواء روحانية عظيمة

يعد مشعر عرفات من أهم المشاعر المقدسة التي يؤدي فيها المسلمون مناسك الحج، وهي مشاعر منى ومزدلفة وعرفات؛ لأن وقوف الحاج على صعيد عرفة ركن أساسي لا يكتمل أداء فريضة الحج من دونه.

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ولذلك، فإننا نرى ضيوف الرحمن يقفون على صعيد عرفات الطاهر منذ فجر اليوم التاسع من ذي الحجة حتى غروب شمسه، عرفات أو عرفة منطقة مستوية تقع خارج حدود الحرم المكي عند حدوده من الجهة الشرقية على بعد نحو 20 كلم من مكة المكرمة غربي المملكة العربية السعودية.

المصدر: الجزيرة