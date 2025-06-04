بالفيديو.. جولة في سوق الأضاحي بالضفة الغربية

قبيل حلول عيد الأضحى المبارك بعد غد الجمعة، تصحبكم كاميرا الجزيرة نت في جولة داخل أكبر أسواق الماشية الفلسطينية في الضفة الغربية الواقع جنوبا في بلدة الظاهرية.

تُباع الماشية وتُشترى في هذا السوق بالدينار الأردني. ووفقا لبعض التجار الذين تحدثت إليهم الجزيرة، يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الخراف الحيّة بين 8.5 و9.5 دنانير (بين 12 و13.5 دولارا)، في حين تقل أسعار الأمهات من الماعز والضأن المسنة.

ويلاحَظ في السوق كثرة العارضين وقلة المتسوقين، إذ يقول محمد الجياوي من بلدة إذنا (غرب مدينة الخليل) إنه أحضر معه بعض الماعز، لكنه يوضح أن الإقبال ضعيف لعدم توفر السيولة مع الناس.

أما المزارع نائل الشراونة، فيلفت إلى أن غلاء الخراف دفع الناس إلى شراء الأمهات من الأغنام ذات الأسعار المنخفضة، محذرا من مزيد من الغلاء مستقبلا.

ويشاطره الرأي التاجر إبراهيم طبيش، الذي يشير إلى تراجع بمئات الآلاف في عدد رؤوس الأغنام خلال السنوات الأخيرة.