القدس.. دعوات لإحياء يوم عرفة في المسجد الأقصى

دعا رواد المسجد الأقصى إلى إحياء يوم عرفة، والذي يوافق يوم غد الخميس، في رحابه، وعبّروا عن حزنهم من خلو المسجد من المصلين في مثل هذه الأيام.

وقالت حياة القراعين، من سكان البلدة القديمة بالقدس، إن الأجواء داخل المسجد الأقصى حزينة جدا، لأنه ينبغي في مثل هذه الأيام أن يكون عامرا بالمصلين، لكنه فارغ تماما.

ماجد قرعان، من مدينة البيرة بالضفة الغربية، قال للجزيرة نت إنه يحرص على المجيء إلى الأقصى كل يوم ثلاثاء هو وثمانية من أصدقائه، وإنهم ينوون إحياء يوم عرفة داخل الأقصى.

أما المقدسي أبو عدي طهبوب فدعا إلى ضرورة إعمار الأقصى بالمصلين، لأن الاحتلال يطمع في المسجد، ولن يحقق مراده إلا إذا خلا من المصلين، مؤكدًا أن امتلاء ساحاته بالمصلين هو الحصن في وجه أطماع الاحتلال.

وتأتي هذه الدعوات في وقت يشهد فيه المسجد الأقصى انتهاكات اعتُبرت غير مسبوقة من حيث حجمها ونوعيتها، ضمن جهود الاحتلال وجماعات الهيكل المتواصلة لتهويد المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

ومنذ السابع من7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود مشددة على أبواب المسجد الأقصى، فيما تمنع أهالي الضفة الغربية من الوصول للقدس وأداء الصلاة في الأقصى، والسماح لأعداد محدودة فقط بالدخول، بعد إجراءات أمنية مشددة.