عيد بلا مأوى.. الاحتلال يهدم منزلين في القدس

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين فلسطينيين في حي البستان ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، بعد رفض العائلتين هدم منزليهما ذاتيا.

وشهدت عمليتا الهدم اعتداء قوات الاحتلال على أفراد العائلتين بالضرب بعد اقتحام المنزلين ومنع السكان من توثيق الهدم، كما أغلقت الطرق والمداخل المؤدية إلى الحي.

وقالت المقدسية أماني عودة -صاحبة أحد المنزلين المهدمين- للجزيرة نت إنهم أصروا على التمسك بقرار أهالي الحي برفض الهدم الذاتي، وسيواصلون التشبث بحقهم في أرضهم والدفاع عنها حتى آخر لحظة.

وأضافت عودة أن الاحتلال لن يستطيع كسر عزيمة أهالي الحي، وأنهم مستعدون لدفع الأثمان الباهظة مقابل دفاعهم عن أرضهم، ودعت أهالي القدس إلى عدم التنازل عن شبر من مدينتهم، وإلى رفض كل أدوات الضغط التي تمارسها سلطات الاحتلال وجمعياته الاستيطانية للسيطرة على منازل المقدسيين وتهجيرهم من أرضهم.

في حين أكد راشد القيمري، صاحب أحد المنزلين، أن سلطات الاحتلال ضغطت عليه بوسائل عدة لهدم منزله، لكنه رفض القرار، ودعا إلى عدم الهدم الذاتي مهما كلف ذلك من ثمن.

ويتعرض حي البستان في مدينة القدس، إضافة إلى أحياء أخرى، لعمليات هدم ومصادرة لمنازل المواطنين، تصاعدت وتيرتها منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لمصلحة مشاريع تهويدية وإنشاء حديقة توراتية.