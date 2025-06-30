8 دول عربية توقفت عن النمو بسبب الصراعات وعدم الاستقرار

أكدت دراسة شاملة للبنك الدولي حدوث تدهور حاد في اقتصاد 39 دولة حول العالم توقفت عن النمو منذ ،2010 والقاسم المشترك بينهم هو الصراعات وعدم الاستقرار.

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واللافت في التقرير أن 8 دول عربية (العراق، لبنان، ليبيا، الصومال، سوريا، السودان، فلسطين، اليمن) جميعها تعاني صراعات نشطة أو هشاشة مزمنة. وأشار البنك إلى أن عديدا من هذه الدول تعاني مشاكل طويلة الأمد، تتعلق بالبنية التحتية المتهالكة، والحكومات الضعيفة، وانخفاض مستويات التعليم. تقرير: أحمد مرزوق

المصدر: الجزيرة