هل استخدمت إسرائيل أجواء أذربيجان للهجوم على إيران؟

هل استخدمت إسرائيل أجواء دولة أذربيجان أو أراضيها للهجوم على إيران في الحرب الأخيرة؟ سؤال لا تزال طهران تبحث عن إجابته في جارتها الشمالية الغربية.

بعد انتهاء المواجهة بين إيران وإسرائيل، وقد تفاعلت الصحافة الإيرانية ووسائل التواصل الاجتماعي في إيران مع تصريحات لسفير طهران في تركمانستان بشأن معلومات لدى بلاده عن إطلاق إسرائيل مسيرات على إيران من أراضي أذربيجان. ودعا ناشطون على منصات التواصل لمحاسبة أذربيجان مع انتهاء التحقيقات التي وعدت باكو بإجرائها بشأن تلك التقارير.

تقرير: عمر هواش