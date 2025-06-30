مظاهرات جماهيرية وفعاليات للتضامن مع فلسطين بهولندا

يتخذ التضامن مع فلسطين في هولندا أشكالًا وصيغا متنوعة، فإلى جانب المظاهرات الأسبوعية، يسعى منظّمو الحراك إلى توسيع رقعة المشاركة من خلال تنظيم فعاليات في مدن صغيرة،

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بهدف الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع الهولندي. وقد جاءت الدعوة أيضا لمقاطعة البضائع الإسرائيلية والشركات المساهمة في دعم الحرب، وكما يقول القائمون عليها إنها تمثل مطلباً أخلاقياً قبل أن تكون واجباً سياسياً. تقرير: عبد الله الشامي

المصدر: الجزيرة