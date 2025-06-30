عشرات الشهداء بقصف إسرائيلي استهدف استراحة ترفيهية على شاطئ غزة

ارتكبت المقاتلات الحربية الإسرائيلية مجزرة دموية مروعة بحق مواطنين فلسطينيين كانوا داخل استراحة ترفيهية على شاطئ بحر مدينة غزة.

ووثقت مشاهد -بثتها الجزيرة- تناثر جثامين الشهداء وانتشال الضحايا والمصابين بأدوات بدائية، وسط دمار كبير لحق بمساحة واسعة من المكان المستهدف ومحيطه.

بدوره، قال مصدر طبي بمستشفى الشفاء للجزيرة إن 34 شهيدا -معظمهم من النساء والأطفال- سقطوا في القصف الإسرائيلي، وسط تقديرات بأن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب الإصابات الخطيرة.

تقرير: أنس الشريف