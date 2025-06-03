مباحثات روسية أوكرانية في إسطنبول تنتهي بالاتفاق على تبادل الأسرى

إسطنبول جمعت موسكو وكييف في قصر تشيراغان التاريخي، فهل يكتب التاريخ هنا أم يكتفى باللقاء إنجازا لمسار تفاوضي أنعشه الأتراك؟

يبدو أن الوسطاء رأوا فيما تحقق أكثر من مجرد كسر للجمود الدبلوماسي. حيث انتهت الجولة الثانية من المباحثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول بالاتفاق على أن يتبادل الجانبان جميع أسرى الحرب من فئات محددة وأيضا الجثث. ومن جهته أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في عقد لقاء يجمع بوتين وزيلينسكي بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

تقرير: ناصر آيت طاهر