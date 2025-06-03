شاهد.. ميسي يقترب من 38 عاما ولا يزال يتلاعب بالمدافعين

انتشر مقطع فيديو للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي على مواقع التواصل الاجتماعي من مباراة فريقه كولمبوس كرو الأحد الماضي في الدوري الأميركي.

وواصل ميسي توهجه بتسجيله هدفين وصناعة مثلهما ليقود فريقه لاكتساح كولمبوس كرو 5-1. وسجل ميسي هدفه الخامس خلال ثلاث مباريات بالدوري الأميركي ليقود إنتر ميامي لتحقيق فوزه الثاني على التوالي.

وظهر قائد منتخب الأرجنتين الذي يبلغ من العمر 38 عاما الشهر المقبل، وهو يراوغ ويتلاعب بمدافعي فريق كولومبوس رغم تقدمه في السن.

وأحرز ميسي قائد منتخب الأرجنتين هدفين وصنع مثلهما ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في الموسم الحالي ويتصدر قائمة هدافي إنتر ميامي، ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الموسم.

ويستعد إنتر ميامي لمواجهة الأهلي المصري يوم 14 يونيو/حزيران الجاري على ملعب "هارد روك" في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، وانضم ميسي إلى منتخب الأرجنتين لخوض مباراتي تصفيات كأس العالم أمام تشيلي في 5 يونيو/حزيران الحالي وبعدها بخمسة أيام أمام كولومبيا.