شاهد.. برشلونة غوارديولا كان يقدم "تيكي تاكا" استثنائية

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعود إلى عام 2011 لتدريبات فريق برشلونة قبل يوم واحد من فوزه على مانشستر يونايتد في نهائي دوري أبطال أوروبا وتتويجه باللقب.

وكان يقود البرسا وقتها المدرب "الشاب" بيب غوارديولا الذي قاد الفريق لأول سداسية في تاريخه.

ويظهر الفيديو الفريقَ الذي كان يضم في صفوفه نجوما بينهم "الموهبة" وقتها ليونيل ميسي وتشافي وإنييستا وديفيد فيا وداني ألفيش وبوسكيتس وغيرهم من اللاعبين الذين كتبوا التاريخ مع البرسا.

وهزم البرسا "المانيو" 3-1 في النهائي الذي أقيم بملعب "ويمبلي" يوم 28 مايو/أيار 2011.