كارثة صحية جديدة في غزة.. 35 حالة حمى شوكية في مجمع ناصر

أعلن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة عن تسجيل رقم قياسي لحالات الحمى الشوكية بين الأطفال، حيث وصل عدد المصابين إلى 35 حالة مؤكدة.

وحذر الأطباء من خطورة المرض على الملكات العقلية والحواس لدى الأطفال، مشيرين إلى أن الازدحام الشديد في خيام النزوح وضعف جهاز المناعة بسبب سوء التغذية يسرع انتشار العدوى.

وتواجه إدارة المجمع أوضاعا كارثية في ظل نقص الأدوية والأسرّة، مما اضطر الطواقم الطبية لوضع بعض الأطفال المرضى على الأرض.

تقرير: هاني الشاعر