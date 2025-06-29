شاهد.. نورمحمدوف يختبر مهاراته في ركوب الأمواج

اختبر الروسي حبيب نورمحمدوف بطل الفنون القتالية المختلطة المعتزل في الوزن الخفيف مهاراته في رياضة ركوب الأمواج خلال قضاء عطلته الصيفية.

بعد نجاحاته الساحقة في عالم فنون القتال المختلطة، اختبر البطل العالمي السابق نورمحمدوف مهاراته في رياضة التزلج على الماء في أعقاب القارب أو ما يعرف بـ"ويك سيرفينغ" (Wakesurfing).

وأثار فيديو نورمحمدوف وهو يجرب ركوب الأمواج تعليقات وردود فعل كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال متابع: "أخي، عليك التحكم في وركيك"، وعلق آخر: "أرسله إلى مدرسة التزلج على الماء لمدة سنتين أو 3 سنوات".

وكتب متابع "يا أخي، أنت تنظر إلى المحيط كما لو كنت على وشك القيام بعملية إسقاط"، بينما قال آخر: "حبيب يشعر بالملل كثيرا، فذهب إلى المياه العميقة".

يُذكر أن نورمحمدوف أنهى مسيرته الرياضية دون هزيمة برصيد 29 انتصارا، ويُعد من أعظم مقاتلي الفنون القتالية المختلطة على مر العصور.