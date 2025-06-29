تعرف على الآلية الأميركية الإسرائيلية في توزيع المساعدات على غزة

رفضت الأمم المتحدة الخطة الإسرائيلية الأميركية في توزيع المساعدات من قبل ما يعرف بمؤسسة غزة الإنسانية وقالت إنها تقصر المساعدات على جنوب القطاع وتجبر المدنيين على عبور مناطق خطرة للحصول على الغذاء.

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بدورها قالت منظمة أطباء بلا حدود إن الآلية الإسرائيلية الأميركية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة تنتهك كرامة الفلسطينيين عمدا، ووصفتها الأمم المتحدة بأنها عسكرة للمساعدات ومصايد موت للفلسطينيين. تفاصيل آلية عمل ما يسمى بمؤسسة غزة الإنسانية نتابعها في تقرير سلام خضر.

المصدر: الجزيرة