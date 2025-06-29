أميركا وإيران.. اتهامات متبادلة يتخللها حديث عن مباحثات بينهما

أجواء ريبة واتهامات متبادلة يتخللها حديث عن محادثات مرتقبة بين الأميركيين والإيرانيين،

إذ كشف المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن أنه سيعقد خلال الأيام المقبلة محادثات مع مسؤولين إيرانيين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات. في المقابل، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن طهران لن تتخلى عن برنامجها النووي ولا عن حقها في تخصيب اليورانيوم، معتبراً أن الاعتداءات الأخيرة لم تضعف طهران، بل زادت ثباتها، خصوصا في الدفاع عن البرنامج النووي.

تقرير: وليد العطار